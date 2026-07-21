Cod Roșu de inundații și viituri rapide în Dâmbovița și Prahova. Avertizare hidrologică de ultimă oră pentru mai multe județe din România

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de Cod Roșu, Cod Portocaliu și Cod Galben pentru mai multe județe din țară, din cauza ploilor abundente și a riscului crescut de viituri rapide și inundații. Cel mai ridicat nivel de alertă vizează județele Dâmbovița și Prahova, unde autoritățile avertizează asupra unor fenomene hidrologice periculoase și le recomandă locuitorilor să evite deplasările în zonele expuse și să respecte toate măsurile de siguranță transmise oficial.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cod rosu inundatii