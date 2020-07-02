UTCN este câștigătoarea a trei proiecte inovatoare în domeniul sănătății

În urma apelului de proiecte EIT Health RIS Innovation Call, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), este câștigătoarea a trei proiecte cu potențial de implementare în domeniul sănătății, din cele patru finanțate în România, de EIT Health InnoStars. Proiectele câștigătoare vor primi suport financiar pentru dezvoltarea produsului sau a soluției propuse, precum și consiliere și acces la rețeaua celor mai importanți jucători în domeniul sănătății din Europa.

Proiectul HEAL4LIV este focalizat pe un sistem robotizat inovator dedicat îmbunătățirii tratamentului intervențional minim invaziv în cazul unuia dintre cancerele cu cea mai mare rată de mortalitate – cancerul hepatic. Sistemul este dezvoltat de UTCN, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Prof. Dr. „Octavian Fodor” și Select It Serv, cu sprijinul Freshblood HealthTech.

Cel de-al doilea proiect constă în îmbunătățirea unui prototip de scanner parodontal 3D ultrasonografic, cu arhitectura freehand, utilizând rețele neuronale în procesarea imaginilor ultrasonografice în scopul automatizării fluxului de prelucrare a datelor achiziționate. Proiectul este coordonat de către Chifor Research SRL având ca parteneri UTCN, Institutul Roman de Știință și Tehnologie și este derulat cu sprijinul Freshblood HealthTech.

Al treilea proiect își propune să dezvolte un sistem de diagnosticare și monitorizare a afecțiunilor pulmonare difuze, bazat pe algoritmi de inteligență artificiala și ecografie transtoracică, într-un parteneriat între UTCN, Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca, cu sprijinul FreshBlood HealthTech.

În total, Apelul de proiecte EIT Health RIS Innovation Call a susținut, în perioada 2019-2020, peste 30 de consorții de inovatori în domeniul sănătății, din mai multe regiuni europene finanțând proiecte de înaltă calitate, inițiate de instituții academice și dezvoltate în colaborare cu Hub-urile EIT Health.