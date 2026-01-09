Val de decese cauzate de gripă în România. Vârstnicii, cei mai expuși în acest sezon

Vârstnicii, cei mai expuși în acest sezon

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat vineri o creștere semnificativă a numărului de decese provocate de gripă. În ultima săptămână au fost raportate opt noi decese, bilanțul total ajungând la 11 persoane confirmate cu virus gripal, majoritatea fiind din rândul populației vârstnice.

Potrivit datelor oficiale, nouă dintre decese au fost înregistrate la persoane cu vârsta de peste 65 de ani, ceea ce confirmă că această categorie rămâne cea mai vulnerabilă în actualul sezon gripal.

Deși numărul total al infecțiilor respiratorii a scăzut față de săptămâna anterioară, specialiștii avertizează că nivelul îmbolnăvirilor rămâne ridicat comparativ cu anii precedenți.

În intervalul 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii).

Aceasta reprezintă o scădere de peste 13% față de săptămâna anterioară, dar o creștere de aproape 37% față de aceeași perioadă a sezonului trecut. INSP menționează că nivelul raportat este ușor sub media multianuală a ultimelor sezoane non-pandemice, însă rămâne îngrijorător prin comparație cu anul anterior.

În ceea ce privește gripa clinică, la nivel național au fost înregistrate 10.570 de cazuri, mai puține decât în săptămâna precedentă, dar de peste două ori mai multe față de aceeași perioadă a sezonului trecut și aproape de patru ori peste media ultimilor cinci ani.

Toate județele au raportat cazuri, cele mai multe fiind în București și în județele Cluj, Constanța și Prahova. De asemenea, în ultima săptămână au fost raportate 44 de cazuri de infecții respiratorii acute severe, precum și 174 de cazuri de gripă confirmată de laborator, majoritatea fiind determinate de virusuri gripale de tip A.

Specialiștii atrag atenția că, în contextul sezonului rece și al circulației intense a virusurilor respiratorii, riscul de complicații rămâne ridicat, în special pentru vârstnici și persoanele cu boli cronice.