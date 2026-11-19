Când o conexiune se întrerupe în timpul unui serviciu online live, primul pas este să verifici ce s-a oprit: imaginea de pe dispozitiv, participarea ta sau serviciul în sine. Un ecran blocat nu înseamnă automat că evenimentul s-a încheiat ori că o acțiune efectuată înainte de întrerupere a fost anulată.

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