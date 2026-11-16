Scandalul Ionuț Radu continuă! Prima reacție oficială a FRF
Ionuț Radu, portarul echipei naționale
Mihai Stoichiță a reacționat în cazul Ionuț Radu, după absența portarului de la națională. Ce a spus oficialul FRF despre Gică Hagi și controversa accidentării?
Scandalul Ionuț Radu continuă! Prima reacție oficială a FRF: Mihai Stoichiță spune că este o greșeală față de Gică Hagi
Controversa privind absența lui Ionuț Radu de la echipa națională a României continuă să provoace reacții în fotbalul românesc. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a oferit prima explicație oficială după ce portarul celor de la Celta Vigo a invocat probleme medicale pentru a nu participa la acțiunea tricolorilor, dar ulterior a fost titular în campionatul Spaniei.
Oficialul FRF a recunoscut că situația nu este pe deplin clară și a transmis că o discuție directă între Ionuț Radu și selecționerul Gică Hagi ar putea lămuri lucrurile. Mai mult, Stoichiță a afirmat că, dacă portarul ar fi ales să nu vină la națională fără un motiv medical real, gestul ar reprezenta o greșeală față de selecționer și față de prima reprezentativă.
Mihai Stoichiță, prima reacție oficială în cazul Ionuț Radu: „E puțin cam echivocă situația”
Absența portarului Ionuț Radu din lotul României a devenit un subiect intens dezbătut după ce fotbalistul a fost anunțat indisponibil din cauza unei probleme medicale la umărul drept.
Controversa a apărut în momentul în care goalkeeperul legitimat la Celta Vigo a revenit în primul unsprezece al formației spaniole, deși anterior fusese anunțată imposibilitatea de a participa la acțiunea echipei naționale.
Mihai Stoichiță a explicat că Federația Română de Fotbal a primit documente medicale din Spania, însă nu cunoaște în detaliu natura problemei cu care se confruntă portarul.
„Informarea pe care o avem este că are o accidentare. Nu știu ce accidentare are, știu eu? Nu mai este obligație să vii la echipa națională și să confirmăm noi accidentarea. Eu pot spune altceva decât spune Gică Hagi? El a avut o reacție clară. Eu ce să spun despre Ionuț? E puțin cam echivocă situația asta”, a declarat directorul tehnic al FRF, la FANATIK SUPERLIGA.
Oficialul federației a subliniat că informațiile primite de la clubul spaniol nu au fost verificate direct de medicii echipei naționale.
Ce îi cere Mihai Stoichiță lui Ionuț Radu: să discute direct cu Gică Hagi
În opinia lui Mihai Stoichiță, cea mai potrivită modalitate de clarificare a controversei este o discuție între Ionuț Radu și selecționerul Gică Hagi.
Directorul tehnic al FRF consideră că portarul ar trebui să explice personal motivele pentru care nu a putut participa la acțiunea naționalei, în condițiile în care documentele medicale au fost transmise din Spania.
„Cel mai bine ar fi să aibă o discuție cu Hagi, să explice ce s-a întâmplat. Când zic echivocă, mă refer că e o accidentare care este pe hârtie, dar în Spania, nu aici, la noi”, a explicat Mihai Stoichiță.
Acesta nu a exclus nici ipoteza ca fotbalistul să fi preferat să rămână la echipa de club, însă a precizat că nu există o confirmare în acest sens.
„E o greșeală față de Hagi și față de națională”. Ce spune oficialul FRF
Mihai Stoichiță a abordat și posibilitatea ca Ionuț Radu să nu fi dorit să participe la convocarea echipei naționale.
Oficialul a făcut însă o distincție între o absență justificată medical și eventualitatea unui refuz fără un motiv întemeiat.
„Există și ce să facem noi acum? Dacă el nu a vrut cumva să vină la echipa națională, atunci e o greșeală față de Gică Hagi și față de națională”, a declarat directorul tehnic al FRF.
Declarația vine în contextul în care selecționerul Gică Hagi a transmis anterior că participarea la echipa națională trebuie să presupună implicare totală din partea fiecărui jucător.
Ce a spus Gică Hagi despre absența lui Ionuț Radu de la națională
La conferința de presă organizată înaintea partidelor din Liga Națiunilor, Gică Hagi a fost întrebat despre situația portarului de la Celta Vigo.
Selecționerul a explicat că decizia de a nu participa la acțiunea naționalei i-a aparținut jucătorului și că stafful tehnic a fost informat despre problema medicală.
Hagi a transmis că la prima reprezentativă este nevoie de fotbaliști care își doresc să fie implicați în totalitate.
„La echipa națională vii dacă simți, dacă ești sută la sută apt și implicat cu inima. Nu există 99%. Doar 100%. Dacă nu ești convins și crezi că e mai bine să stai la club și să te refaci, pentru că el are o problemă medicală, atunci foarte bine, asta e. Suntem la echipa națională, avem pe altcineva”, a declarat selecționerul.
Antrenorul a mai precizat că nu intenționează să transforme absența portarului într-un motiv de conflict și că România are alte variante pentru postul de goalkeeper.
Ionuț Radu a explicat de ce nu a venit la națională: probleme medicale la umărul drept
După apariția controverselor, Ionuț Radu a transmis un mesaj public în care a respins ideea că ar fi refuzat echipa națională.
Portarul a explicat că se confruntă de mai multe luni cu o afecțiune la umărul drept și că a continuat să joace folosind soluții temporare pentru gestionarea durerii.
Potrivit fotbalistului, problema medicală necesită un tratament specific și o perioadă de repaus, motiv pentru care a ales să folosească pauza internațională pentru recuperare.
Radu a precizat că FRF a fost informată despre situația sa și că nu a condiționat niciodată participarea la națională de obținerea unui loc de titular.
Astfel, controversa privind absența sa rămâne una dintre temele discutate în jurul echipei naționale, în condițiile în care oficialii FRF, selecționerul și jucătorul au oferit explicații publice diferite ca perspectivă asupra situației.
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