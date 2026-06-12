CFR Cluj riscă excluderea din cupele europene

Patronul lui CFR Cluj, Neluțu Varga, are din nou de plătit o amendă din cauza datoriilor. UEFA i-a amendat pe vişinii cu 200.000 de euro, care se vor afla acum şi într-o perioadă de probaţiune de 2 ani.

Dacă vor mai acumula datorii în următoarele două sezoane, clujenii vor fi excluşi din cupele europene.

"Din cauza unor circumstanţe agravante, şi anume recidivă şi/sau restanţe de plăţi de peste 90 de zile, următoarele patru cluburi au primit, de asemenea, o excludere cu suspendare de la participarea la următoarele competiţii UEFA:

CFR 1907 Cluj şi FC Ballkani - excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de două sezoane. Ea va fi aplicată doar dacă cluburile au plăţi restante în sezoanele 2026/27 şi 2027/28;

FK Budućnost Podgorica şi FC Ordabasy Shymkent - excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de un sezon. Va fi aplicată numai dacă cluburile au plăţi restante în sezonul 2026/27", a anunţat UEFA.