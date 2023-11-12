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CSM Bucureşti a terminat la egalitate cu DVSC Schaeffler în Liga Campionilor

CSM Bucureşti a terminat la egalitate cu DVSC Schaeffler în Liga Campionilor

CSM Bucureşti a terminat la egalitate cu DVSC Schaeffler în Liga Campionilor

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 12 nov. 2023, 10:01

Campioana României a avut avantaj de cinci goluri în debutul reprizei secunde

CSM Bucureşti a terminat la egalitate cu echipa maghiară DVSC Schaeffler, 29-29 (17-14), sâmbătă, în Sala Polivalentă din Capitală, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, potrivit Agerpres.

Campioana României a avut avantaj de cinci goluri în debutul reprizei secunde, 20-15, dar a urmat o perioadă mai slabă, în care, de la 23-21, scorul a devenit 23-24. CSMB a condus cu 28-26, dar în cele din urmă scorul a fost egal, 29-29, ambele echipe trecând pe lângă victorie în ultimele minute.

Cristina Neagu a marcat 9 goluri, Emilie Hegh Arntzen şi Trine Jensen Oestergaard au reuşit câte 5 goluri, Crina Pintea 3, Laura Flippes 2, Alexandra Dindiligan 2, Jennifer Gutierrez Bermejo 1, Monika Kobylinska 1, Andreea Ailincăi 1.

Pentru oaspete au punctat Petra Vamos 7 goluri, Greta Kacsor 5, Alexandra Topfner 5, Vivien Grosch 3, Konszuela Hamori 3, Petra Fuzi-Tovizi 2, Mira Vamos 2, Marie Johanna Elinore Johansson 1, Liliana Csernyanszki 1.

În alte meciuri, Brest Bretagne Handball a terminat nedecis cu Buducnost Podgorica 20-20, iar IK Savehof a fost învinsă acasă de Odense Handbold, cu 44-20.

Foto: Facebook / CSM București

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