Gael Monfils, eliminat de Learner Tien la US Open. Francezul și-a disputat ultimul meci de Grand Slam

Publicat 4 sept. 2026, 09:14 Sursă Realitatea.net

Gael Monfils a disputat ultimul său meci într-un turneu de Grand Slam. Francezul a fost eliminat, joi, în turul al doilea de la US Open, după ce a pierdut în trei seturi în fața americanului Learner Tien, scor 3-6, 4-6, 3-6.

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