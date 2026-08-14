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Sport· 1 min citire
Handbal feminin: Dunărea Brăila și CS Rapid București, victorioase în prima zi a Cupei Craiovei
Handbal feminin
Publicat14 aug. 2026, 08:27
Sursărealitatea.net
HC Dunărea Brăila și CS Rapid București au obținut victorii, joi, în prima zi a turneului de handbal feminin Cupa Craiovei, găzduit de Sala Polivalentă din Bănie.
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