Patru jucători de la Universitatea Craiova, în echipa ideală a etapei după victoria cu FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal i-a inclus în echipa ideală a rundei pe Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău, Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor.
Universitatea Craiova este echipa cu cei mai mulți reprezentanți în primul 11 al etapei a 10-a din Superliga, după succesul categoric obținut în fața celor de la FCSB, scor 5-0.
Liga Profesionistă de Fotbal i-a inclus în echipa ideală a rundei pe Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău, Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor. Cei patru au avut contribuții importante la victoria obținută de formația olteană pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Assad Al-Hamlawi a marcat de două ori în prima repriză, în minutele 29 și 45+3, în timp ce Alexandru Cicâldău a înscris golul de 3-0 în minutul 57. Simon Elisor, introdus după pauză, a avut la rândul său o prestație decisivă, reușind să puncteze de două ori, în minutele 69 și 87.
LPF a evidențiat și evoluția lui Nicușor Bancu, care a contribuit la succesul categoric al Craiovei și a avut un rol important în fazele care au dus la golurile echipei sale.
Alături de cei patru fotbaliști ai Universității Craiova, echipa ideală a etapei îi mai cuprinde pe Ștefan Lefter de la Universitatea Cluj, Andrei Dorobanțu de la UTA Arad, Martín Pascual de la Dinamo, Paul Papp de la Petrolul, Andrei Cordea de la CFR Cluj, Constantin Grameni de la Rapid și Cătălin Cîrjan de la Dinamo.
Antrenorul etapei a fost desemnat Florin Maxim, tehnicianul Corvinului Hunedoara. Potrivit LPF, schimbările efectuate de acesta în timpul partidei au avut un impact decisiv, doi dintre jucătorii introduși pe parcurs reușind să înscrie în victoria formației hunedorene.
Succesul cu FCSB a propulsat Universitatea Craiova pe locul secund în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte.