Mesajul lui Ionuț Radu înainte de debutul României în Liga Națiunilor: „Trebuie să închidem acest capitol”

Ionuț Radu a vorbit despre debutul României în noua ediție a Ligii Națiunilor și a transmis că „tricolorii” trebuie să lase în urmă ratarea calificării la Campionatul Mondial.
Portarul naționalei consideră că echipa are nevoie de încredere și trebuie să trateze partida cu Suedia ca pe un nou început. Meciul este programat vineri, 25 septembrie, la Solna.
Radu: „Avem nevoie de încredere”
Portarul în vârstă de 29 de ani a recunoscut că ratarea calificării la Mondial a fost o dezamăgire pentru jucătorii naționalei, dar spune că momentul trebuie depășit.
„Avem nevoie de încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat”, a transmis Ionuț Radu, care a subliniat că România trebuie să abordeze noua competiție ca pe un nou capitol.
Goalkeeper-ul consideră că lotul are suficientă calitate și a evidențiat unitatea grupului. Radu a precizat că jucătorii se cunosc de mult timp și că acest lucru poate conta în meciurile care urmează.
Ionuț Radu, despre Gheorghe Hagi
Portarul de la Celta Vigo a vorbit și despre noul selecționer, Gheorghe Hagi. Radu a spus că este o onoare pentru jucători să lucreze cu o legendă a fotbalului românesc și că mesajele transmise de Hagi reprezintă un factor de motivație pentru echipă.
Hagi a convocat un lot pentru patru partide din această perioadă: Suedia – România pe 25 septembrie, România – Bosnia și Herțegovina pe 28 septembrie, Polonia – România pe 2 octombrie și România – Suedia pe 5 octombrie.
„Responsabilitatea este a grupului”
Ionuț Radu a insistat că rezultatele naționalei nu trebuie puse în sarcina unui singur jucător. El consideră că întregul lot are responsabilitatea de a le oferi suporterilor motive de bucurie.
Primul test vine vineri, când România va întâlni Suedia la Strawberry Arena din Solna, de la ora 21:45, ora României. Partida deschide parcursul „tricolorilor” în noua ediție a Ligii Națiunilor.