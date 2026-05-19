Pep Guardiola pleacă de la Manchester City după 10 ani. Cine îi poate urma la conducerea clubului

Pep Guardiola urmează să plece de la Manchester City, în ciuda contractului valabil până în 2027, după un deceniu care a redefinit fotbalul englez.

Informația a apărut luni în paginile ziarului britanic The Athletic, confirmând zvonurile care circulau de săptămâni întregi în presa din Anglia.

De când a ajuns în Anglia, în 2016, tehnicianul catalan a revoluționat modul în care se joacă fotbal în Premier League.

Guardiola venea deja cu un palmares impresionant, titluri cu Barcelona și Bayern Munchen, și n-a întârziat să demonstreze că City poate domina atât pe plan intern, cât și în Europa. Bilanțul său la club: 6 titluri de campion, 3 Cupe FA, 5 Cupe ale Ligii și trofeul suprem, Liga Campionilor, câștigat în 2023.

Sezonul trecut a fost o excepție dureroasă, însă Guardiola a revenit în forță în 2026, adăugând două noi trofee și ducând totalul la 20 de titluri cucerite alături de Manchester City.

Acum atenția se mută către succesorul său. Conform The Athletic, Enzo Maresca este principalul candidat pentru a prelua banca tehnică. Italianul, care a lucrat ca secund al lui Guardiola înainte de a antrena Chelsea, pare pregătit pentru cea mai mare provocare a carierei sale.