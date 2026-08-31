România – Bosnia se joacă fără spectatori. FRF a decis să nu permită nici accesul copiilor

UEFA a impus sancțiunea după incidentele care au dus la partida abandonată cu Kosovo, iar Federația Română de Fotbal a decis ca, de această dată, nici copiii să nu aibă acces pe stadion.
Partida România – Bosnia va fi primul meci disputat pe teren propriu de „tricolori” în noua ediție a Ligii Națiunilor.
Sancțiunea UEFA prevede ca stadionul să fie închis publicului. Pedeapsa nu a fost aplicată la meciurile disputate ulterior în preliminariile pentru Cupa Mondială, deoarece acestea s-au aflat sub jurisdicția FIFA. Ea se aplică acum, la primul joc oficial organizat de UEFA.
Nici copiii nu vor intra
FRF a analizat posibilitatea de a permite accesul unor grupuri de copii, așa cum s-a întâmplat la alte partide disputate cu porțile închise.
Federația a renunțat însă la această variantă. Motivul este legat de principiul tratamentului egal: accesul doar pentru școli și academii din București sau din apropierea Capitalei ar exclude copiii din alte județe care ar dori să participe.
Meciul începe la 21:45
Un alt argument invocat de FRF este ora de start. Partida este programată luni, 28 septembrie, de la 21:45.
Copiii ar ajunge să plece de la stadion după miezul nopții, iar pentru cei care vin din județe îndepărtate călătoria de întoarcere poate dura multe ore. A doua zi este zi de școală, ceea ce complică suplimentar organizarea deplasării și măsurile de siguranță.
FRF pune siguranța pe primul loc
Federația susține că nu poate organiza în condiții de siguranță un astfel de transport pentru grupuri de minori din întreaga țară.
Astfel, partida cu Bosnia se va disputa complet fără spectatori, iar naționala României nu va beneficia de sprijinul fanilor de pe Arena Națională.