S-a aflat cauza morții lui Gabi Mureșan. Gestul făcut după ieșirea din saună care i-a fost fatal fostului fotbalist

Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea lui Gabi Mureșan. Fostul mijlocaș al echipei CFR Cluj s-a stins din viață la doar 44 de ani, după un incident petrecut într-un lac dintre localitățile Șaeș și Apold.
După primele concluzii privind tragedia, cauza decesului lui Gabi Mureșan a fost un stop cardiac. Problemele ar fi început în momentul în care fostul fotbalist a intrat în apa rece a lacului imediat după ce ieșise din saună.
Având organismul încins și pulsul deja mărit din cauza temperaturilor ridicate din saună, trecerea bruscă la apa rece ar fi declanșat un șoc pentru organism. Deși pentru multe persoane alternarea dintre saună și apa rece este un gest obișnuit, în cazul lui Gabi Mureșan această schimbare bruscă de temperatură s-ar fi dovedit fatală.
Ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Gabi Mureșan se afla împreună cu bunul său prieten, părintele Toni Lucian Dumitru. Cei doi obișnuiau să petreacă timp la saună și să intre apoi în lac, iar seara respectivă nu părea diferită de celelalte.
La un moment dat, fostului fotbalist i s-a făcut rău și a simțit că nu mai poate înota. Părintele a încercat să îl ajute, însă nu a reușit să îl salveze.
Autoritățile au intervenit la fața locului, însă operațiunea de căutare a durat aproximativ trei ore și s-a încheiat tragic.
Cum au reușit pompierii să îi găsească trupul
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, salvatorii au reușit să îl localizeze pe Gabi Mureșan cu ajutorul ceasului inteligent pe care acesta îl purta la mână.
Fostul fotbalist a fost scos din apă după mai multe ore de căutări, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Medic cardiolog despre riscurile intrării în apă rece după saună
Specialiștii atrag atenția că trecerea bruscă de la temperaturi foarte ridicate la apa rece poate provoca reacții puternice ale organismului.
„Trebuie să avem în vedere că pulsul poate creşte până la 120 – 140 de bătăi pe minut în repaos. În contactul feţei sau al toracelui cu apa, tendinţa este de a se activa mecanisme de reducere a bătăilor cardiace. Printr-un mecanism reflex. E ca o degringoladă, aşa, temporară, care se produce în organism”, a declarat medicul cardiolog Ştefan Busnatu.
Ultimul mesaj distribuit de Gabi Mureșan
Cu doar câteva săptămâni înainte de a muri, Gabriel Mureșan a distribuit pe pagina sa de Facebook un mesaj postat de preotul Iosif Damian. Mesajul vorbea despre înaintarea în vârstă și despre recunoștința pentru fiecare zi trăită.
„Să îmbătrânești este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu le oferă omului. Nu anii ne fac mai bogați, ci lecțiile adunate pe drum, oamenii pe care i-am iubit și încercările care ne-au învățat să prețuim ceea ce contează cu adevărat.
Fiecare rid spune o poveste despre răbdare, fiecare fir alb amintește de o luptă dusă și depășită, iar fiecare dimineață în care deschidem ochii este încă o dovadă a milei lui Dumnezeu. De multe ori alergăm după tinerețe și uităm să mulțumim pentru darul de a fi ajuns până aici.
Să nu privim anii care au trecut cu tristețe, ci cu recunoștință. Cât timp avem o inimă care poate iubi, o rugăciune care poate fi rostită și oameni pentru care să mulțumim, fiecare zi rămâne o binecuvântare și un nou motiv de a-L slăvi pe Dumnezeu.”