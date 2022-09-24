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Sport· 2 min citire
Scandalul Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf a explodat în presa internațională: „Și-a bătut soția și a amenințat-o cu moartea”
Scandalul Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf a explodat în presa internațională: „Și-a bătut soția și a amenințat-o cu moartea”
Scandalul a explodat în presa internațională, fiind relatat pe larg de publicațiile din Azerbaidjan, țara în care antrenează Reghecampf
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