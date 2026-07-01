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Actualitate· 1 min citire
Nicușor Dan: ”Posibilitatea alegerilor anticipate există. Eu mi-aș dori să le evităm”-VIDEO
Publicat1 iul. 2026, 07:57
Actualizat1 iul. 2026, 07:58
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate. Însă, președintele României a subliniat marți că acest scenariu nu va aduce schimbări fundamentale de majorități în Parlament și că ar genera o imagine de instabilitate în România pentru o lungă perioadă de timp.
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