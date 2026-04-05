Starea de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu s-a înrăutăţit

Fostul selecționer al echipei naționale a fost transferat la Terapie Intensivă

Starea de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu s-a înrăutățit în noaptea de duminică, acesta fiind transferat în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalul Universitar de Urgență București.

UPDATE "Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial.



Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!" , transmite Echipa Națională a României într-un mesaj postat duminică pe contul de Instagram .

Soția și nepoata lui Mircea Lucescu au venit de urgență la spitalul unde fostul antrenor al Naționalei este internat, după ce starea lui s-a agravat și a fost mutat la ATI.

Potrivit medicilor, aritmiile sale cardiace au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, au transmis reprezentanții spitalului bucureștean.

Informații suplimentare să fie comunicate doar dacă situația o va impune. Totodată, conducerea spitalului a făcut apel la respectarea intimității pacientului.

Probleme cardiace severe, în contextul unei evoluții medicale complicate

Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac în cantonamentul echipei naționale.

În aceeași zi, tehnicianul în vârstă de 80 de ani a fost supus unei intervenții chirurgicale, medicii montându-i un defibrilator cardiac pentru reglarea ritmului inimii.

Situația s-a complicat vineri dimineață, chiar în momentul în care urma să fie externat, când a suferit un infarct miocardic acut. Acesta a fost preluat de urgență și dus în sala de intervenții, unde a fost supus unei angioplastii primare.

După intervenție, starea sa a fost descrisă drept stabilă, pacientul fiind conștient și cooperant, sub monitorizare atentă în Secția de Cardiologie. Sâmbătă, medicii indicau chiar o evoluție favorabilă, în linie cu patologia existentă.

Un an dificil din punct de vedere medical

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu nu sunt însă recente. La începutul acestui an, antrenorul a fost internat pentru câteva zile din cauza unei infecții subcutanate, ulterior efectuând investigații medicale în Belgia.

De asemenea, în mai 2023, a suferit o intervenție chirurgicală la picior, în Ucraina, din cauza unei coxartroze, iar în ianuarie 2025 a fost operat din nou, la șoldul drept, la București.

Final de mandat la echipa națională

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al echipei naționale a României joi, după un parcurs recent marcat și de dificultăți medicale.

Sub conducerea sa, România a pierdut, pe 26 martie, meciul din deplasare cu Turcia, scor 0-1, în barajul pentru Cupa Mondială.

Tehnicianul nu a mai putut fi alături de echipă la partida cu Slovacia, după ce a ajuns la spital în urma problemelor cardiace apărute în cantonament.