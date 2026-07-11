Tenis. Sinner și Zverev vor juca finala de la Wimbledon
Foto: Facebook | Wimbledon
Veteranul Djokovic și tânărul Fery au fost eliminați în penultimul act al turneului.
Campionul en-titre Jannik Sinner a pus capăt vineri, într-o manieră categorică, celei mai recente tentative a lui Novak Djokovic de a cuceri un al 25-lea titlu de Grand Slam, record absolut, impunându-se cu 6-4, 6-4, 6-4.
Italianul va juca finala de la Wimbledon împotriva germanului Alexander Zverev.
Temperaturile ridicate din zilele precedente au mai scăzut pentru semifinalele zilei, dar Sinner a ridicat presiunea asupra lui Djokovic, în vârstă de 39 de ani, care nu a reușit să îi pună probleme reale italianului.
Mai devreme, al doilea favorit, Alexander Zverev, a oprit parcursul spectaculos al britanicului Arthur Fery, beneficiar al unui wildcard. Neamțul s-a impus clar, cu 7-6(0), 6-2, 6-4, și a devenit primul jucător din țara sa care ajunge în finala masculină de la Wimbledon după Boris Becker, în 1995.
Sinner va încerca duminică să câștige al cincilea titlu de Grand Slam al carierei, în timp ce Zverev, care a avut nevoie de 41 de încercări pentru a cuceri primul său titlu major, luna trecută, va încerca să realizeze dubla Roland Garros – Wimbledon.
Timpul nu mai lucrează în favoarea lui Djokovic
Pentru Djokovic, aceasta a fost a cincea înfrângere în ultimele șase semifinale de Grand Slam, iar timpul începe să devină un adversar în încercarea sârbului de a o depăși pe Margaret Court în clasamentul all-time al celor mai multe titluri majore din istoria tenisului.
Publicul de pe Terenul Central, care nu a fost întotdeauna de partea lui Novak Djokovic în perioada rivalităților sale cu Roger Federer și Rafael Nadal, a scandat „Nole, Nole” pe parcursul meciului și a încercat să îl împingă spre o revenire.
Sinner a fost însă prea puternic. Italianul a servit 16 ași și a pierdut doar șase puncte pe primul serviciu.
După ce Djokovic a părăsit celebra arenă în aplauzele publicului, Sinner i-a adus un omagiu unui jucător care rămâne încă mai bun decât aproape toți ceilalți din circuit.
Djokovic: Sinner a jucat „la viteză de croazieră”
„Este cel mai special turneu pe care îl avem și înseamnă mult pentru mine, bineînțeles, să joc împotriva lui Novak”, a spus Sinner pe teren.
„El este în continuare o adevărată inspirație, nu doar pentru voi, ci și pentru noua generație. Ceea ce face este incredibil.”
Djokovic, care încerca să devină cel mai vârstnic finalist de Grand Slam de la Ken Rosewall, finalist la US Open în 1974, a recunoscut că nu a putut face mare lucru împotriva unui Sinner dezlănțuit, aflat la a șaptea finală de Grand Slam.
„A fost o înfrângere clară, de modă veche, nu prea am avut ce să fac”, a spus Djokovic, care a promis că va reveni anul viitor pentru o nouă încercare: „Este foarte simplu. El a fost cu un nivel, sau chiar mai mult, peste mine. Eu pur și simplu nu am fost suficient de precis.”
„El a jucat la viteză de croazieră, iar eu nu l-am putut ajunge”, a adăugat fostul lider ATP.
Sinner domină cu serviciul
Principal favorit al ediției, Sinner și-a ridicat nivelul de la tur la tur după un început dificil în apărarea titlului, când a fost împins în cinci seturi de mai puțin cunoscutul sârb Miomir Kecmanovic.
Împotriva jucătorului în fața căruia pierduse în aceeași fază la Australian Open, Sinner a fost conectat încă din primul game, lovind liniile cu mingi puternice de pe fundul terenului și dominând prin serviciul său precis.
Italianul nu a înfruntat nicio minge de break timp de aproape două ore în partida de vineri, interval în care avea deja meciul sub control. Chiar și acea șansă de break a lui Djokovic a fost anulată cu un as puternic.
Djokovic petrecuse 16 ore și jumătate pe teren pentru a ajunge la a opta semifinală consecutivă la Wimbledon și a 15-a în total, inclusiv cel mai lung meci al turneului, disputat marți împotriva lui Felix Auger-Aliassime. Efortul acumulat a părut, în cele din urmă, să îl ajungă din urmă.
Din momentul în care Sinner a lovit un rever câștigător în lung de linie pentru a face break în game-ul al nouălea al primului set, misiunea lui Djokovic a început să pară imposibilă.
Când Sinner, în vârstă de 24 de ani, a crescut viteza loviturilor, Djokovic a fost adesea împins în defensivă, iar rezistența sârbului a cedat la 3-3, când, așteptându-se la încă o lovitură puternică a italianului, a fost surprins pe picior greșit de o scurtă superbă.
Soarta meciului a devenit clară când Sinner, jucând foarte cursiv, a făcut break devreme în setul al treilea. Deși Djokovic a continuat să lupte, expresia sa părea una resemnată, pe măsură ce speranțele la un al optulea titlu la Wimbledon se stingeau în lumina serii.
Zverev reduce la tăcere publicul gazdă
Parcursul britanicului Arthur Fery a captivat publicul de la Wimbledon, iar dacă ar fi continuat împotriva lui Alexander Zverev, acesta ar fi jucat finala chiar în ziua în care împlinea 24 de ani.
Lucrurile s-au lămurit însă după un prim set echilibrat.
Impunătorul Zverev a redus publicul la tăcere cu o demonstrație de forță care anunță un duel dificil pentru Sinner în finala de duminică, prima finală de Wimbledon din cariera germanului.
„Pentru mine, rămân concentrat. Rămân flămând. Vreau mai mult. Vreau să continui să joc la cel mai înalt nivel și să continui să câștig”, a spus Zverev, adăugând: „Sper să reușesc acest lucru, iar duminică voi avea din nou o mare șansă.”
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