Tensiuni la CFR Cluj după posibila revenire a lui Marian Copilu

CFR Cluj traversează o nouă perioadă agitată, deși clubul s-a redresat financiar și a obținut licența UEFA. După plecările lui Răzvan Zamfir, Cristi Balaj, Marius Bilașco și Bogdan Mara, posibila revenire a lui Marian Copilu în conducerea clubului a provocat reacții ferme în Gruia.

Atât antrenorul Daniel Pancu, cât și președintele Iuliu Mureșan au transmis că nu ar accepta ca Marian Copilu să le fie superior în zona de decizie sportivă.

Iuliu Mureșan i-a adresat un avertisment direct patronului Nelu Varga, precizând că îl recunoaște pe acesta ca principal factor de decizie, dar nu acceptă să fie subordonat unei alte persoane din fotbalul românesc. Mureșan a afirmat că va discuta cu patronul și că, dacă nu va avea o autoritate clară în conducerea clubului, va pleca fără supărare.

El a amintit că a revenit la CFR într-un moment dificil, când echipa era aproape de zona retrogradării, și consideră că deciziile luate ulterior au ajutat clubul să urce în clasament.

Printre acestea, Mureșan a menționat aducerea lui Daniel Pancu, sub comanda căruia CFR este aproape sigură de locul 3 și rămâne implicată în lupta pentru titlu.