Totti, Del Piero, Pirlo, Gattuso nu mai ajung la Cluj! Sports Festival a fost amânat

Sports Festival a fost amânat

Sports Festival a fost reprogramat pentru 2021.

Motivul pentru care a fost amânat cu un an îl reprezintă pandemia de coronavirus

În această vară, la Sports Festival, urmau să ajungă Simona Halep, Adrian Mutu, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Sébastien Frey, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Mirel Rădoi, Ciprian Marica, Lucian Sânmărtean, Dorin Goian, Marius Niculae și Giani Kiriță.

" Dragilor, situația creată̆ de această̆ pandemie și directivele date de autorități ne determină să̆ spunem time ouţ pentru un an.

Suntem cu gândul la impactul pe care îl are acest time ouţ asupra sportului, local și mondial. Ce înseamnă această pauză̆ pentru clubul nostru favorit, cum se mențâne mental și fizic sportivul nostru preferat în această perioada de pauză̆? Ce înseamnă pentru noi?

Știm doar că o să̆ ne fie dor! Dor de aplauze, de senzația de piele de găină dată de Simona Halep unei să̆li pline, dor de numărul 10, tricolor și golurile lui Adi Mutu, dor de sentimentul dat de linia de sosire dintr-un cros și de podiumul împărțit cu prietenii. Știm că̆ vom lucra mai intens pentru că revederea noastră̆ să̆ fie o super experiență!

Ne dorim că festivalul să̆ aibă̆ loc relativ în aceeași perioadă (iunie 2021), dar trebuie să̆ ținem cont și de calendarele jucătorilor și datele turneelor globale de tenis. Revenim cu un update pe tema datei exacte cât de curând posibil.

Fanii care au bilete și vouchere vor primi un email cu informațîi detaliate pentru ei.

Salută̆m eforturile tuturor celor care trec prin acest time ouţ forțat, fani, sportivi, industrii diverse. O să̆ fie bine!

Ne vom juca din nou ÎMPREUNĂ ", au transmis organizatorii festivalului.



