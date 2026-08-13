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Cât ar câștiga pensionarii cu indexarea din 2027? Cei cu venituri medii au pierdut peste 8.000 de lei în 2 ani

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat13 aug. 2026, 12:36
Actualizat13 aug. 2026, 14:34
SursăRealitatea PLUS

Pensiile ar putea crește din ianuarie 2027, conform ministrului Nazare. Guvernul ar fi găsit bani pentru o indexare de doar 6-8%, asta deși legea prevedea 12%. Asta după ce timp de 2 ani veniturile au fost înghețate, iar un senior cu o pensie medie a pierdut cumulat peste 8 mii de lei.

Pensiile ar putea crește din ianuarie 2027

indexare 6–8%

- Pensie 2.000 lei → +120–160 lei/lună

- Pensie 2.500 lei → +150–200 lei/lună

- Pensie 3.000 lei → +180–240 lei/lună

- Pensie 4.000 lei → +240–320 lei/lună

- Pensie 5.000 lei → +300–400 lei/lună

PENSIA MEDIE: +167–223 lei/lună

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