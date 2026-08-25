Cristina Trăilă, pusă oficial sub acuzare de DNA, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc

Publicat 25 aug. 2026, 13:50 Actualizat 25 aug. 2026, 14:04 Sursă Realitatea PLUS

Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, are oficial calitatea de suspect în dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție de la Iași încă de anul trecut. Potrivit anchetatorilor, în perioada 3-4 noiembrie 2025, aceasta - în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României - ar fi sprijinit, spun anchetatorii, demersurile fostului șef PNL Vaslui, care ar fi făcut presiuni ca afaceristul Fanel Boghiu să ajungă la o discuție cu premierul Ilie Bolojan pentru demiterea șefului DSVSA din Vaslui. Întâlnire a avut loc la Palatul Victoria, luna septembrie, aspect trecut inclusiv în dosarul procurorilor anticorupție.

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