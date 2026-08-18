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Rusia amenință Marea Britanie după atacurile Ucrainei cu drone britanice: „Va plăti un preț mai mare”

Marea Britanie

Marea Britanie

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat18 aug. 2026, 12:58
SursăRealitatea.net

Rusia a lansat amenințări directe la adresa Marii Britanii după apariția informațiilor că Ucraina ar fi folosit drone britanice în atacuri desfășurate pe teritoriul rus. Moscova acuză Londra că alimentează în mod deliberat escaladarea războiului. Aparatele ar fi fost folosite împotriva unor obiective militare și industriale, printre care rafinării și depozite. Ambasada Rusiei la Londra avertizează că sprijinul oferit Kievului va avea consecințe pentru britanici.

Moscova acuză Londra de complicitate

Ambasada Rusiei susține că Marea Britanie ar fi devenit parte a atacurilor lansate de Ucraina. „Procedând astfel, Regatul Unit acționează ca un complice și coautor al crimelor sângeroase și al atacurilor teroriste”, se arată în comunicatul ambasadei. Moscova a avertizat că Londra va trebui să răspundă pentru implicarea sa tot mai mare în conflict. „Acțiunile Londrei vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă. Cu cât implicarea britanică în conflict crește, cu atât mai mare va fi prețul pe care îl va plăti”, au transmis reprezentanții Rusiei.

Guvernul britanic a transmis că nu își va retrage sprijinul acordat Ucrainei. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că Marea Britanie rămâne alături de Kiev. Oficialul a precizat că Londra va continua să trimită echipamentele de care Ucraina are nevoie. Autoritățile britanice susțin că acest ajutor este necesar pentru ca armata ucraineană să se poată apăra în fața invaziei ruse.

Dronele ar fi lovit rafinării și depozite

Dronele folosite în atacuri ar fi fost produse de două companii britanice diferite. Aparatele ar fi lovit obiective militare și industriale din Rusia, inclusiv rafinării și depozite ale retailerului online Wildberries. Folosirea dronelor britanice ar fi fost confirmată de o sursă militară, însă nu au fost oferite informații despre modelele utilizate sau numărul aparatelor lansate. Pagubele economice provocate de aceste atacuri sunt estimate la peste 35 de miliarde de lire sterline.

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