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Radu Miruță a „destructurat” o grupare de gospodine care prepara ciocolată în Gara de Nord.”Eu nu admit așa ceva” -VIDEO

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat17 iul. 2026, 11:07
Actualizat17 iul. 2026, 13:06
SursăRealitatea PLUS

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, se laudă pe rețelele sociale că a „destructurat” o grupare de gospodine care prepara ciocolată într-o clădire din Gara de Nord. Oficialul a publicat pe rețelele de socializare o serie de imagini de la acțiune și susține că intervenția a fost necesară, după ce ar fi descoperit activitatea ilegală desfășurată în spațiul respectiv.

”Câtă nocciola mâncați, doamnă?”

În filmările respective, Miruță apare verificând ingredientele folosite și cerând explicații persoanelor aflate la fața locului.

Ministrul interimar afirmă că nu tolerează astfel de situații, iar mesajul transmis pe rețelele sociale a generat reacții în spațiul public.

Redăm mai jos o parte din dialogul ministrului interimar al Transporturilor cu directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord:

Radu Miruță: Unt de cacao... Ăsta e caramel... Toate sunt în jurul... Gran Latte e Nocciola.

Directoartea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord: Asta e a mea...

Radu Miruță: Eh... dar câtă nocciola mâncați, doamnă?(...) Vreau să aduceți destul de repede chei să intru în toate aceste încăperi.

Directoartea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord: Mâine, că acuma...

Radu Miruță: Nu, doamnă, acuma.(...) Doamnă, aici nu apare că stă cineva care vine și pleacă. Încuați-vă să nu vă intre cineva după.

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