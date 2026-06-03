20.000 de angajați din Sănătate ies astăzi în stradă: PROTEST masiv împotriva noii legi a salarizării

Sursă: realitatea.net

Începe cel mai mare protest al angajaților din sănătate față de noua lege a salarizării! De la ora 10, aproape 20 de mii de angajați din sistemul medical își vor striga nemulțumirile în fața Guvernului.

Sindicatele atrag atenția că noua lege aduce pierderi uriașe pentru toate categoriile. Spre exemplu, un asistent ar putea pierde până la 1.200 de lei brut, un medic până la 1.500 de lei, iar mai multe sporuri au fost reduse drastic.

Din fața Guvernului, protestatarii pleacă în marș până la Palatul Parlamentului unde vor continua manifestația. Sindicatele nu exclud declanșarea unei greve generale și spun că mulți oameni vor pleca din sistem. Tot astazi protestează și sindicatele din finanțe.