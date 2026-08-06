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Accident între un autotren și o autoutilitară pe DN1 E60, în județul Cluj. Doi bărbați au fost răniți
Accident în județul Cluj
Publicat6 aug. 2026, 08:11
SursăRealitatea.net
Două persoane au fost rănite joi într-un accident produs pe DN1 E60, între localitățile Bologa și Poieni, din județul Cluj. În coliziune au fost implicate un autotren și o autoutilitară. La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Huedin. Circulația în zonă se desfășoară dirijat, pe câte un sens.
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