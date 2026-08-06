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Accident între un autotren și o autoutilitară pe DN1 E60, în județul Cluj. Doi bărbați au fost răniți

Accident în județul Cluj

Accident în județul Cluj

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat6 aug. 2026, 08:11
SursăRealitatea.net

Două persoane au fost rănite joi într-un accident produs pe DN1 E60, între localitățile Bologa și Poieni, din județul Cluj. În coliziune au fost implicate un autotren și o autoutilitară. La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Huedin. Circulația în zonă se desfășoară dirijat, pe câte un sens.

Răniții au fost transportați la spital

Doi bărbați, ambii în vârstă de aproximativ 50 de ani, au primit îngrijiri medicale la locul accidentului. Ulterior, aceștia au fost transportați la spital pentru investigații și tratament. Polițiștii dirijează alternativ traficul în zona coliziunii. Reluarea circulației în condiții normale este estimată după ora 10:00.

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