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Actualitate· 1 min citire
Scene neobișnuite în Bucegi. Doi turiști au încercat să folosească trotinetele pe traseul montan
Bucegi
Doi turiști au fost surprinși pe Platoul Bucegi având asupra lor trotinete, imaginile fiind publicate de Salvamont Prahova și devenind rapid virale pe rețelele de socializare.
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