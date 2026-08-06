Ucraina atacă din nou în adâncul Rusiei: rafinăria cu o capacitate de 15 milioane de tone de petrol pe an, vizată două nopți la rând

Publicat 6 aug. 2026, 07:04 Actualizat 6 aug. 2026, 08:06 Sursă Realitatea.net

Drone ucrainene au atacat, în noaptea de miercuri spre joi, regiunea rusă Iaroslavl. Ținta ar fi fost rafinăria Slavneft-Yanos, una dintre cele mai mari instalații de procesare a petrolului din Rusia. Obiectivul se află la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina. Este a doua noapte consecutivă în care rafinăria este vizată.

Distribuie articolul