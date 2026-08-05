Bolojan a spus că stinge luminile acasă și nu folosește aerul condiționat. Adevărul din spatele declarațiilor

Și pentru că deja suntem după ora 22 și cel mai probabil Ilie Bolojan a ajuns acasă, pentru că el ne-a spus că ajunge seara târziu, oare ce face premierul în aceste momente, stă pe întuneric, căci așa ne-a spus zilele trecute. Mergem chiar acum la Alessia Păcuraru să aflăm ce face în aceste momente Ilie Bolojan
În acest context în care România este lovită la nivel național de multiple crize, toți românii sunt cei care decontează acest lucru. Căci vorbim despre o criză energetică de proporții care a acaparat țara noastră, cum știm foarte bine.
Iar în acest context, în mai multe zone ale țării importante, atât la sate cât și la orașe, atât electricitatea cât și apa, două resurse extrem de importante, au început să fie date cu porția.
Însă ceea ce nu știu românii este faptul că în acest context, în mai multe zone din țară, atât iluminatul stradal, electricitatea cât și apa, au început să fie raționalizate, să fie date cu limitare.
Mai mult decât atât, inclusiv de la pupitrul guvernului, în ultima sa declarație de presă, premierul demis Ilie Bolojan spunea că românii trebuie să fie responsabili și să facă economie în această criză, cu toate că nu s-au luat măsurile necesare pentru a preveni o criză energetică de asemenea proporții.
Bineînțeles, întrebat de către jurnaliști, Ilie Bolojan menționa că la această oră la care vorbim și noi, când ajunge acasă la reședința sa, acesta nu aprinde becul, nu dă drumul la televizor sau la aparatele de aer condiționat, având în vedere că este atât de cald afară.
Însă ceea ce nu știu cei mai mulți dintre români este faptul că Ilie Bolojan, cu toate că este un premier demis, beneficiază în continuare de o vilă din partea statului, de o reședință de lux din centrul capitalei, ferită de ochii curioșilor, chiar fosta reședință a președintelui Traian Băsescu de pe strada Gogol, dintr-un cartier select al capitalei.
O reședință care a fost modernizată înainte ca Ilie Bolojan să devină noul chiriaș, noul locatar în cadrul acesteia, o vilă în valoare de 1.200 de metri pătrați, cu mai multe facilități de lux de care acesta se bucură, inclusiv cu o curte foarte generoasă, chiar lângă vila Lac, acolo unde știm foarte bine, au întâlniri cei mai mulți dintre demnitari și se iau decizii extrem de importante pentru țară.
Așa cum spunea acesta că nu aprinde nici lumina, nici televizorul sau aparatele de aer condiționat și că ar trebui și românii să facă aceste economii, însă ceea ce nu știu cei mai mulți dintre oameni, că toate aceste utilități, apa, lumina, cât și alte facturi care ar veni către un român obișnuit și trebuie să le plătească la timp, acesta nu le plătește, ba chiar sunt suportate de către stat, de către RA-APPS, în proprietatea căruia se află acest imobil.
Și un îndemn a fost unul clar din partea premierului demis Ilie Bolojan, în loc să ia măsurile necesare pentru a preveni această criză, căci în cadrul acesteia, în această situație gravă în care ne aflăm, îndemnul a fost unul singur și foarte clar, atât pentru români, cât și pentru marile afaceri, să stingem lumina.