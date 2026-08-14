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Alertă în Dâmbovița! Un incendiu violent a cuprins 300 de metri pătrați. Autoritățile au emis RO-Alert

Alertă în Dâmbovița! Un incendiu violent a cuprins 300 de metri pătrați. Autoritățile au emis RO-Alert

Alertă în Dâmbovița! Un incendiu violent a cuprins 300 de metri pătrați. Autoritățile au emis RO-Alert

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 17:14

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază în orașul Găești, județul Dâmbovița. Focul a cuprins o anexă gospodărească în care erau depozitate materiale lemnoase și carton, iar suprafața afectată a ajuns la aproximativ 300 de metri pătrați.

Pompierii au fost chemați în jurul orei 15:04, iar la locul incendiului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

Inițial, flăcările se manifestau pe aproximativ 150 de metri pătrați, însă incendiul s-a extins ulterior, ajungând să afecteze o suprafață de circa 300 de metri pătrați. Exista și riscul ca focul să se propage către proprietățile aflate în apropiere.

Din cauza cantității mari de fum degajate, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea și protejarea populației din zonă.

Pompierii militari au continuat intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea riscului de extindere către construcțiile din vecinătate.

La acest moment, intervenția se concentrează pe stingerea focarelor și înlăturarea pericolului de propagare a incendiului. Cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor.

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