David Popovici, favorit uriaș înaintea finalei de 200 m! Specialiștii sunt convinși: „Va fi o procesiune”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 16:20

David Popovici este marele favorit înaintea finalei probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris. După evoluția excelentă din semifinale, specialiștii consideră că românul pornește cu prima șansă la medalia de aur.

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