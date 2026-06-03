Bărbat arestat la Cluj după ce a încălcat ordinul de protecție. Și-a amenințat fosta iubită de mai multe ori

Un bărbat de 38 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut de polițiști și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi încălcat un ordin de protecție emis de instanță.

Potrivit IPJ Cluj, măsura reținerii pentru 24 de ore a fost dispusă pe 2 iunie 2026, în urma cercetărilor făcute de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca. Ordinul de protecție îi interzicea bărbatului să ia legătura, sub orice formă, cu fosta iubită și să se apropie la mai puțin de 100 de metri de locuința acesteia.

Cu toate acestea, în luna mai, el s-ar fi deplasat în apropierea locuinței femeii de 29 de ani. De asemenea, pe 1 iunie, bărbatul ar fi amenințat-o, provocându-i o stare de teamă.

După administrarea probelor, judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Cluj-Napoca a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.