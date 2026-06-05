Bărbat reținut după o agresiune în stația de autobuz din Piața Gării din Cluj
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 47 de ani, din județul Sălaj, a fost reținut de polițiștii clujeni după ce ar fi agresat un alt bărbat într-o stație de transport public din Cluj-Napoca.
Incidentul s-a petrecut în data de 4 mai 2026, în jurul orei 14:30, în zona Pieței Gării. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Cluj, suspectul ar fi lovit victima în zona feței, provocându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale suplimentare.
În urma activităților investigativ-operative, desfășurate cu sprijinul polițiștilor de la Secția 7 Poliție Cluj-Napoca, agresorul a fost identificat, depistat și dus la sediul poliției pentru audieri, potrivit stiridecluj.ro.
Pe baza probelor administrate, polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 4 iunie, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.
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