Bătaie ca-n Vestul Sălbatic între doi indivizi pe o stradă din județul Cluj. Două femei au fost lovite în timpul altercației

Doi bărbați, de 48 și 58 de ani, s-au luat la bătaie pe o stradă din Turda, după ce unul a pătruns fără drept în locuința celuilalt. În timpul altercației, o femeie a fost lovită în zona feței, iar cealaltă, sora unuia dintre indivizi, a fost rănită în timp ce încerca să îi despartă scandalul.

”La data de 19 martie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda – Biroul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a doi bărbaţi, de 48 şi 58 de ani, bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, violenţă în familie, tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi violare de domiciliu”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit oamenilor legii, în seara zilei de 5 martie, în jurul orei 18.30, bărbatul de 58 de ani a intrat fără drept în locuinţa celui de 48 de ani, din municipiul Turda şi apoi a plecat.

Ulterior, în timp ce se aflau pe strada 22 Decembrie 1989 din municipiu, între cei doi a zbucnit un conflict spontan, în urma căruia bărbatul de 58 de ani i-ar fi aplicat o lovitură în zona capului celuilalt. Ulterior, bărbatul de 48 de ani l-ar fi împins la sol şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri.

În timpul conflictului, bărbatul de 58 de ani ar fi lovit o femeie în zona feţei. De asemenea, bărbatul de 48 de ani ar fi agresat-o fizic pe sora acestuia, care ar fi intervenit pentru aplanarea conflictului.

”Actele de violenţă s-au desfăşurat în spaţiul public, în prezenţa mai multor persoane, fiind astfel tulburată ordinea şi liniştea publică. La data de 19 martie a.c., faţă de cei doi bărbaţi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind depuşi într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă, urmând ca la data de 20 martie a.c., cei doi să fie prezentaţi procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Turda, în vederea dispunerii altor măsuri preventive”, a mai precizat IPJ Cluj.