Emil Boc: Mai e timp pentru a opri moțiunea de cenzură
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, consideră că încă mai este timp pentru a opri moțiunea de cenzură, care va fi supusă la vot marți în Parlament.
'Încă mai este timp pentru a opri acest demers. Politicienii să negocieze până cad sub masă', a declarat, luni, Emil Boc, într-o conferință de presă.
El spune că sistemul politic și constituțional românesc se confruntă cu două probleme, prima fiind moțiunea de cenzură.
'Spre deosebire de alte țări, unde nu se produce o criză guvernamentală înainte de a avea o soluție și există moțiunea constructivă de neîncredere, în România există o problemă structurală în Constituție, în sensul că generăm o criză fără a avea o soluție cu ce întâmplă după. (...) Moțiunea de cenzură nu se poate transforma într-un instrument care să șubrezească stabilitatea unei țări. Astăzi, în România, demolăm fără să punem ceva în loc. În Germania nu se adoptă o moțiune de cenzură fără să ai numele viitorului prim-ministru și programul de guvernare al viitorului guvern, iar țara merge mai departe și este stabilă. Nu plătesc cetățenii răfuielile politicienilor', a arătat Emil Boc.
El a mai spus că în România nu există cultura compromisului politic, a dialogului și negocierii.
'Asta nu scrie nicăieri în Constituție, această cultură a negocierii o înveți pe parcursul regulilor democratice. Cine plătește? Noi', a afirmat Emil Boc.
