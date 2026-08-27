Cernavodă, extremă urgență. Ce măsuri de urgență pregătește Guvernul pentru răcirea reactoarelor nucleare

Nivelul extrem de scăzut al Dunării pune în pericol funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și obligă autoritățile la acțiuni rapide. Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă a stabilit noi soluții de urgență pentru menținerea debitului de apă necesar în zona prizei de răcire a celor două reactoare, urmând ca măsurile tehnice să fie implementate și evaluate în mai multe etape pe parcursul săptămânilor viitoare.
Debitul Dunării a coborât la valori critice, nemaiîntâlnite în istoria măsurătorilor hidrologice, punând o presiune fără precedent pe funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. În condițiile în care debitul la intrarea în țară a ajuns la doar 1.300 mc/s — mult sub pragul minim de avarie de 2.000 mc/s luat în calcul de obicei de autorități și departe de media de 3.900 mc/s specifică lunii august —, conform datelor de la Nuclearelectrica, Executivul testează contra cronometru o serie de intervenții tehnice de urgență.
Tactică pe fluviu: Dragaje prioritare și devierea curentului cu barje
Prima linie de intervenție vizează curățarea și adâncirea albiei. Se lucrează la dragarea unor canale late de 30 de metri și adânci de cel puțin 2 metri, menite să forțeze un volum mai mare de apă să curgă pe Dunărea Veche spre gura de captare de la Cernavodă. Misiunea este însă extrem de dificilă: apele scăzute creează riscul ca utilajele grele de la Constanța să se împotmolească în bancurile de nisip, fiind nevoie de ambarcațiuni speciale cu pescaj mic.
În paralel, la podul de la Cernavodă au fost legate și ancorate barje pe o lungime de 200 de metri de-a lungul malului stâng. Această barieră improvizată funcționează ca un deflector provizoriu, reorientând fluxul de apă către șenalul navigabil și priza centralei. Procedeul este complet reversibil și servește ca test înainte de ridicarea unei structuri definitive din piatră (epiu).
Soluții de ultimă instanță: Diguri gonflabile și pompe pe pontoane
În scenariul în care lucrările de dragaj și deviere nu vor da randamentul scontat, Guvernul pregătește măsuri de avarie direct pe canalul de aducțiune. Planul include:
Instalarea unui dig mobil tubular/gonflabil, o lucrare ce poate fi montată în maximum 24 de ore;
Amplasarea unor sisteme de pompare de mare capacitate pe pontoane plutitoare;
Suplimentarea debitului cu apă din Canalul Dunăre-Marea Neagră, folosită în tandem cu pompele pentru răcirea reactoarelor și a depozitelor de combustibil uzat.
Deși centrala dispune de sisteme proprii de rezervă destinate situațiilor de criză maximă, comportamentul hidraulic al fluviului la un asemenea nivel minim este greu de anticipat. Din acest motiv, toate intervențiile sunt evaluate pas cu pas. Raportul final al Comitetului Interministerial, care va stabili soluțiile definitive și bugetul necesar, va fi prezentat la jumătatea lunii septembrie.