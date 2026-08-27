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EXCLUSIV | Milionarul ajuns în biroul lui Bolojan rupe tăcerea, în această seară la Miza Zilei, de la 20:55, doar la Realitatea PLUS
Publicat27 aug. 2026, 15:49
Actualizat27 aug. 2026, 15:51
Seara adevărului la Realitatea PLUS, milionarul care a ajuns în biroul lui Bolojan vine în platou. Cum au ajuns sacoșele cu bani la oamenii premierului demis, abuzurile din instituțiile statului și cum mecanismele puterii au fost unse cu șpăgi mascate.
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