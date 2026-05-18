Victorie majoră pentru Shakira în Spania: scutită de acuzațiile de fraudă fiscală și despăgubită cu peste 60 milioane de euro
Shakira
Shakira a obținut o decizie favorabilă în disputa juridică purtată cu autoritățile fiscale din Spania, după ce instanța supremă a anulat acuzațiile de fraudă fiscală care îi fuseseră aduse.
Curtea Națională de Justiție a Spaniei a stabilit că artista nu poate fi considerată responsabilă pentru presupusa neplată a taxelor și a dispus ca Agenția Fiscală Spaniolă să îi returneze peste 60 de milioane de euro, sumă care include plăți, penalități și dobânzi.
Decizia vine după ani de litigii, în care autoritățile au susținut că artista ar fi trebuit să fie considerată rezident fiscal în Spania în anul 2011. Instanța a respins însă această interpretare, arătând că nu a fost demonstrat că Shakira ar fi petrecut mai mult de 183 de zile pe teritoriul spaniol în acel an, criteriu esențial pentru stabilirea rezidenței fiscale.
Prin această hotărâre, judecătorii au anulat evaluările fiscale anterioare, precum și sancțiunile impuse, închizând astfel unul dintre cele mai mediatizate dosare fiscale din jurul vedetei columbiene.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:13 - Dan Dungaciu, după consultările de la Cotroceni: „Nu au o soluție. Tot ce se va întâmpla va fi o improvizație”
- 22:09 - Hoți de panouri fotovoltaice, prinși în Timiș. Prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei
- 22:00 - George Simion, dezvăluiri explozive de la întâlnirea cu Nicușor Dan. Planul AUR pentru guvernare și rolul lui Călin Georgescu Liderul AUR, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News