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Criză uriașă în agricultură! Fermierii pregătesc un protest de amploare: "Nu mai putem continua"

Cartofi Lungulețu, Dâmbovița / Captură video

Cartofi Lungulețu, Dâmbovița / Captură video

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat29 aug. 2026, 11:47
SursăRealitatea PLUS

Fermierii se pregătesc de cel mai mare protest de până acum. Aceștia acuză ca din cauza măsurilor impuse de Guvernul Bolojan vor fi nevoiți să își închidă afacerile. Cultivatorii nu mai fac față scumpirilor uriașe de la motorină până la prețul de producție. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, se află chiar acum în comuna Lungulețu.

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