Demisie la vârful Guvernului: Ștefan-Radu Oprea pleacă din funcția de secretar general

Ștefan-Radu Oprea, reprezentant al Partidul Social Democrat, a demisionat luni, 27 aprilie 2026, din funcția de secretar general al Guvernului.

În locul său a fost desemnat Dan Reșitnec, care până acum a ocupat poziția de secretar general adjunct. Numirea a fost făcută prin decizie a premierului Ilie Bolojan.

„Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Decizia lui Oprea vine în contextul în care acesta anunțase încă de joi că își va depune demisia, în linie cu miniștrii social-democrați care au părăsit Executivul. El a precizat atunci că plecarea sa va deveni efectivă după semnarea decretelor necesare de către Președintele României.

”Astăzi (n. red. joi) colegii mei miniştrii PSD şi-au dat demisia din Guvern. Respectăm votul colegelor şi colegilor care au spus: Ajunge! Până aici!

Mi-am semnat şi eu demisia odată cu ei şi va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către Preşedinte”, a scris, joi, pe Facebook, Ştefan Radu Oprea.