Când va fi repornit sistemul de cadastru după atacul hackerilor. Anunțul făcut de autorități

Sistemul e-Terra, blocat în urma atacului cibernetic care a afectat activitatea de cadastru din România, a trecut printr-o nouă etapă de verificări tehnice. Reprezentanții Guvernului au transmis că aplicația nu va fi repusă în funcțiune până când toate testele de securitate și validările tehnice nu vor fi finalizate cu succes.
Potrivit instituției, evaluarea independentă a sistemului continuă, iar înainte de reluarea activității mai trebuie remediate câteva probleme tehnice identificate în timpul testelor.
Noi verificări pentru sistemul e-Terra
ANCPI a anunțat că o nouă rundă de testare a fost realizată de specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint.
În urma evaluării au fost identificate un număr limitat de aspecte tehnice care trebuie remediate înainte ca sistemul să fie disponibil din nou utilizatorilor.
Instituția precizează că echipa tehnică lucrează în prezent la corectarea acestora, iar fiecare modificare va fi supusă unei noi runde de verificări înainte de a se trece la etapa următoare.
Tot procesul se desfășoară într-un mediu de testare controlat, astfel încât eventualele probleme să fie identificate și rezolvate înainte ca aplicația să fie repusă în funcțiune.
Se pregătește reluarea activității
În paralel cu testele tehnice, ANCPI și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poartă discuții cu profesioniștii afectați de întreruperea sistemului.
Până în prezent au avut loc întâlniri cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru, iar consultările vor continua și cu celelalte categorii implicate, pentru ca reluarea activității să se desfășoare în cele mai bune condiții.
Potrivit instituției, observațiile primite în urma acestor întâlniri stau la baza procedurii de reluare a activității, aflată în prezent în curs de elaborare și testare.
Scopul este ca înregistrarea operațiunilor să respecte prevederile legale și să genereze cât mai puține blocaje după repornirea sistemului.
Când va fi repornit sistemul
Reprezentanții ANCPI precizează că sistemul e-Terra va deveni din nou operațional numai după finalizarea tuturor testelor și validărilor tehnice.
Instituția a anunțat că va publica o nouă informare oficială cel târziu vineri, 7 august 2026, în care va prezenta stadiul concret al remedierilor și evoluția procesului de repunere în funcțiune.
La finalul comunicatului, ANCPI le-a mulțumit notarilor publici, specialiștilor în cadastru, geodezilor și tuturor persoanelor afectate de blocarea sistemului pentru colaborarea și răbdarea de care au dat dovadă în această perioadă.