Doi adolescenți, reținuți după furtul a 14 tablete dintr-o școală din Cluj. Au oprit camerele de supraveghere

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 17:42

Doi adolescenți sunt cercetați de polițiști după ce ar fi sustras 14 tablete dintr-o școală gimnazială din localitatea Luncani, județul Cluj. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi dezactivat sistemul de supraveghere video înainte de a comite furtul.

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