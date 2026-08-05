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Actualitate· 1 min citire
Doi adolescenți, reținuți după furtul a 14 tablete dintr-o școală din Cluj. Au oprit camerele de supraveghere
Poliție
Doi adolescenți sunt cercetați de polițiști după ce ar fi sustras 14 tablete dintr-o școală gimnazială din localitatea Luncani, județul Cluj. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi dezactivat sistemul de supraveghere video înainte de a comite furtul.
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