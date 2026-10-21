Elevul de 13 ani care a înjunghiat o profesoară la Bistrița a lăsat un manifest cu planuri violente

Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară într-o școală din Bistrița este internat la Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca. Potrivit Foaiei Transilvane, acesta a lăsat în urmă un document în care detalia planurile sale.
Adolescentul își pregătise atacul cu timp înainte și intenționa să rănească mai mulți colegi și profesori. Potrivit Foaiei Transilvane, elevul dorea ca faptele sale să ajungă în atenția presei și susținea că a lăsat semnale de avertizare pe o rețea de socializare, fără ca acestea să fie observate.
Planuri detaliate în document
În manifest, adolescentul descria mai multe scenarii violente. Documentul conținea fotografii cu echipamentul pregătit și explicații despre modul în care voia să își ascundă intențiile de familie.
„Voi merge afară mai des înainte de atac, pentru a vorbi cu mine și pentru a mă bucura de ultimele momente de libertate”, scria adolescentul într-un pasaj din document.
Într-o altă variantă a manifestului, elevul vorbea despre intenția de a transmite atacul în direct pe internet și despre posibilitatea unei confruntări cu polițiștii. Acesta își nominalizase inclusiv unii colegi pe care intenționa să îi rănească.
Un alt pasaj îngrijorător privește semnalele pe care băiatul susținea că le-a transmis înaintea atacului.
„Mi-am făcut aprecierile publice ca să-mi arăt planurile și semnalele de avertizare, de care evident nu i-a păsat nimănui”, scria elevul.
Adolescentul se temea că atacul său nu va fi suficient mediatizat, afirmând că avea nevoie de atenția presei „ca să răspândesc mesajul și să-i fac și pe alții să facă asta”.
Internat pentru evaluare
În prezent, elevul se află internat la Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca, pentru evaluare medicală. Familia îl prezintă ca fiind „liniștit” și „victimă a celorlalți”.