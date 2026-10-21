Elevul de 13 ani care a înjunghiat o profesoară la Bistrița a lăsat un manifest cu planuri violente

Publicat 21 oct. 2026, 20:37 Sursă Foaia Transilvană

Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară într-o școală din Bistrița este internat la Psihiatrie Pediatrică din Cluj-Napoca. Potrivit Foaiei Transilvane, acesta a lăsat în urmă un document în care detalia planurile sale.

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