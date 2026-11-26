Emil Boc a criticat poziția statelor membre care se opun bugetului UE, argumentând că raportarea strictă la contribuții ignoră beneficiile economice ale integrării europene.
Primarul Clujului, Emil Boc, a intervenit în dezbaterile privind viitorul buget al Uniunii Europene, criticând poziția adoptată de Germania, Austria, Olanda, Suedia, Finlanda și Danemarca. Aceste state sunt descrise de edil ca fiind „frugale” și se opun alocării de fonduri suplimentare, bazându-se pe diferența dintre contribuțiile financiare versate la bugetul comunitar și sumele primite direct.
Beneficiile economice ale pieței unice
Emil Boc consideră că această abordare ignoră beneficiile economice generate de apartenența la Uniunea Europeană. Potrivit primarului, investițiile realizate în Europa Centrală și de Est, finanțate din fonduri europene, generează contracte și locuri de muncă pentru companiile din statele occidentale dezvoltate.
Edilul a precizat că multe dintre echipamentele achiziționate cu bani europeni, de la trenuri moderne la aparatură medicală și tehnologii digitale, provin tocmai din statele care contribuie cel mai mult la bugetul comunitar. Astfel, un euro investit într-o regiune mai puțin dezvoltată circulă în piața unică și generează beneficii economice în mai multe state membre.
Migrația forței de muncă specializate
Un alt argument invocat de Emil Boc vizează migrația specialiștilor. România și alte state din Europa Centrală și de Est investesc bani publici în pregătirea medicilor, inginerilor, profesorilor și a specialiștilor IT. O parte dintre aceștia își construiesc cariera în țările occidentale, unde contribuie la dezvoltarea economiilor și a serviciilor publice.
Primarul Clujului a subliniat că susține libertatea de circulație a forței de muncă, dar consideră că aceste beneficii ar trebui luate în calcul atunci când statele occidentale evaluează contribuțiile și încasările din bugetul UE.
Poziția privind politica de coeziune
Emil Boc a menționat că politica de coeziune nu este rezervată exclusiv statelor din Est, ci se aplică tuturor regiunilor Uniunii Europene. Chiar și țările considerate bogate se confruntă cu probleme precum declinul industrial, depopularea unor zone sau inegalitățile sociale.
Edilul a avertizat că reducerea fondurilor destinate dezvoltării regionale ar putea avea consecințe negative și asupra comunităților din statele care susțin diminuarea bugetului. În încheierea intervenției sale, Emil Boc a legat unitatea europeană de securitatea continentului, invocând lecțiile celor două războaie mondiale.