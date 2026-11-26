Un adolescent de 14 ani din Cluj-Napoca a fost reținut joi, 26 noiembrie 2026, pentru 24 de ore, după ce a adresat amenințări cu acte de violență unui cadru didactic în școală.
Potrivit polițiștilor clujeni, incidentul s-a produs în intervalul orar 09:30 – 10:00, în timpul programului de lucru al instituției. Elevul a abordat profesorul, adresându-i expresii jignitoare și amenințări cu acte de violență.
Sesizarea a fost făcută la numărul unic de urgență 112, în jurul orei 10:00. Oamenii legii au identificat persoana bănuită, un elev de 14 ani din Cluj-Napoca.
Cercetări pentru stabilirea împrejurărilor
După administrarea probatoriului, polițiștii Secției 7 din Cluj-Napoca au dispus reținerea minorului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru infracțiunea de amenințare.
Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.