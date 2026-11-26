Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 nov. 2026, 19:27

Un adolescent de 14 ani din Cluj-Napoca a fost reținut joi, 26 noiembrie 2026, pentru 24 de ore, după ce a adresat amenințări cu acte de violență unui cadru didactic în școală.

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