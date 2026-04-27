Femeie decedată, amendată pentru parcare neregulamentară la Cluj-Napoca

Un caz neobișnuit a atras atenția la Cluj-Napoca, după ce o femeie decedată în anul 2020 a fost amendată de Poliția Locală pentru parcare neregulamentară în 2023. Fratele acesteia, Tudor A. C., a contestat sancțiunea în instanță și s-a declarat revoltat după ce plângerea sa a fost respinsă.

Bărbatul susține că sora sa a murit la 2 iulie 2020, nu a fost căsătorită și nu a avut copii. În vara anului 2023, acesta a găsit pe mașina femeii un proces-verbal de contravenție întocmit pe numele ei, pentru parcare ilegală. Ulterior, a depus o contestație și a prezentat certificatul de deces, acuzând Poliția Locală că ar fi emis sancțiunea fără verificări suficiente, potrivit stiridecluj.ro .

Totuși, instanța nu a stabilit că femeia decedată ar fi parcat neregulamentar și nici nu a analizat fondul contravenției. Judecătoria Cluj-Napoca a respins plângerea pentru lipsa calității procesuale active, deoarece aceasta fusese formulată de fratele persoanei amendate, nu de persoana trecută în procesul-verbal.

În practică, astfel de amenzi sunt emise pe numele proprietarului autoturismului identificat după numărul de înmatriculare. Dacă mașina figura încă pe numele femeii decedate, polițiștii locali nu știau neapărat cine folosise vehiculul. Situația putea fi clarificată ulterior, prin documente, în fața instituțiilor competente.