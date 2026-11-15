Incendiu puternic în Cluj-Napoca, duminică dimineață! Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață, 15 noiembrie, în municipiul Cluj-Napoca. Flăcările au cuprins o gospodărie de pe strada Bărc II, iar un bărbat a fost transportat la spital.
Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 06:00, în timp ce finalizau o intervenție de pe strada Valea Fânațelor.
Incendiul a izbucnit inițial într-un garaj în care se afla un autoturism și s-a extins rapid la o parte a casei de locuit și la alte două anexe gospodărești. Suprafața afectată de flăcări a fost de aproximativ 200 de metri pătrați.
În urma incendiului, un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit primei evaluări, acesta a suferit o intoxicație cu fum și prezenta posibile arsuri la nivelul membrelor inferioare.
Victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
O femeie a fost, de asemenea, evaluată de echipajele medicale, însă a refuzat transportul la spital.