Incendiu puternic în Cluj-Napoca, duminică dimineață! Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 10:17

Un incendiu a izbucnit duminică dimineață, 15 noiembrie, în municipiul Cluj-Napoca. Flăcările au cuprins o gospodărie de pe strada Bărc II, iar un bărbat a fost transportat la spital.

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