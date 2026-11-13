Alexandru Nazare anunță când își revine economia României
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor
Alexandru Nazare estimează o creștere economică de 1,7-1,8% în 2027. Ministrul Finanțelor vorbește și despre primele semne de revenire economică din 2026.
Economia României ar putea reveni pe creștere în 2027, după o perioadă marcată de încetinire economică și măsuri de ajustare fiscală. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, estimează că Produsul Intern Brut (PIB) ar putea înregistra anul viitor un avans cuprins între 1,7% și 1,8%.
Oficialul susține că există un consens în privința revenirii economice în 2027, chiar dacă estimările diferă ușor de la o instituție la alta. O evoluție pozitivă ar putea face mai ușor de suportat efortul de reducere a deficitului bugetar, atât pentru stat, cât și pentru companii și populație.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN și au fost preluate de Mediafax.
Alexandru Nazare: România ar putea avea o creștere economică de 1,7-1,8% în 2027
Ministrul Finanțelor consideră că perspectivele economice pentru anul viitor sunt încurajatoare. Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, România ar putea înregistra o creștere economică de aproximativ 1,7-1,8% în 2027.
Nazare a explicat că unele prognoze indică un avans de 2% sau chiar peste acest nivel, însă estimarea instituției pe care o conduce este mai prudentă.
Oficialul a subliniat că revenirea economiei trebuie susținută de o administrare responsabilă a banilor publici și de continuarea procesului de consolidare fiscală.
„Cu o creștere în 2027, la acest nivel, și cu o gestiune corectă, serioasă a bugetului public, fără derapaje prea mari în nicio direcție, eu cred că ne vom reveni”, a declarat Alexandru Nazare.
Ministrul consideră că o economie aflată pe un trend ascendent ar permite României să gestioneze mai ușor reducerea deficitului bugetar.
Primele semne de revenire economică ar putea apărea încă din 2026
Alexandru Nazare a vorbit și despre posibilitatea ca trimestrul al treilea din 2026 să marcheze începutul unei reveniri economice.
Datele statistice finale urmează să confirme dacă economia a înregistrat o evoluție pozitivă în această perioadă. Ministrul Finanțelor consideră că există deja câteva indicii care susțin această perspectivă.
Printre acestea se numără evoluția lucrărilor de construcții și a exporturilor. Potrivit datelor prezentate de oficial, în luna august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, lucrările de construcții au înregistrat o creștere de 40%, în timp ce exporturile au avansat cu 11%.
Ministrul a precizat că evoluția pozitivă din construcții are legătură și cu finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Dacă datele pentru trimestrul al treilea vor confirma revenirea, autoritățile speră ca ultimele trei luni ale anului să aducă rezultate mai bune decât estimările inițiale.
PNRR, un factor important pentru creșterea economică a României
Finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă unul dintre factorii care ar putea susține activitatea economică în această perioadă.
Investițiile în infrastructură și în alte proiecte de dezvoltare contribuie la dinamizarea sectorului construcțiilor și pot genera efecte pozitive în economie.
Alexandru Nazare a atras atenția asupra importanței menținerii unui ritm bun al investițiilor, în condițiile în care România trebuie să continue simultan reducerea deficitului bugetar și susținerea activității economice.
Ministrul Finanțelor speră la rezultate mai bune la finalul anului
Pentru 2026, perspectivele economice rămân prudente. Prognoza menționată de ministru indica inițial o posibilă contracție economică de 0,4%, însă oficialul speră ca rezultatele din ultimele două trimestre să fie mai bune decât estimările.
Trimestrul al patrulea este considerat deosebit de important pentru rezultatul economic anual, având o contribuție semnificativă la evoluția PIB-ului.
În acest context, Alexandru Nazare mizează pe confirmarea semnelor de revenire și pe o gestionare atentă a bugetului public.
Dacă prognozele pentru 2027 se vor confirma, România ar putea intra într-o nouă etapă de creștere economică, după perioada dificilă traversată în ultimii ani.
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