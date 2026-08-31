Advertising
Actualitate· 2 min citire
Investigație jurnalistică fantome.info: Suspiciuni privind o rețea de influență în jurul unui mare complex comercial din Băneasa
Suspiciuni privind o rețea de influență
O investigație jurnalistică publicată de fantome.info prezintă o serie de acuzații și suspiciuni privind modul în care ar fi fost gestionate relațiile comerciale din jurul unui important complex comercial din Băneasa, în nordul Capitalei. Materialul descrie existența unei presupuse rețele de influență prin care decizii privind spațiile comerciale și contractele de consultanță ar fi fost folosite în beneficiul unui cerc restrâns de persoane.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:23Bulgaria a scumpit vinieta. Cât plătesc românii care merg cu mașina spre Grecia
- 15:59Romsilva a finalizat și recepționat cele 19 proiecte de corectare a torenților, finanțate prin PNRR
- 15:52IGSU: Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia pentru continuarea misiunilor de sprijin
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News