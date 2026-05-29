Ministrul Apărării, Radu Miruță, în direct de la locul tragediei din Galați: „Astăzi contractăm cele mai moderne echipamente. Nu a fost un eșec al armatei!”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat direct de la locul incidentului din Galați că Armata Română accelerează procesul de modernizare a sistemelor de apărare anti-dronă, după prăbușirea unei drone în apropierea unei zone locuite.

Oficialul susține că România va semna chiar în această perioadă opt proiecte de înzestrare militară care vizează achiziția unor tehnologii moderne capabile să combată amenințările aeriene de tip dronă.

Radu Miruță: „Armata nu avea până acum astfel de capabilități”

„Armata Română face un efort intens în ultimele 12 luni pentru a se înzestra cu echipamente care să adreseze astfel de atacuri.

Armata Română nu a făcut în ultimul timp astfel de proiecte de înzestrare.

Evoluția acestor ținte presupune capabilități pe care Armata Română până acum nu a avut preocupare să le aducă în înzestrare. Întâmplarea, dacă vreți, că am auzit despre cum răspunde România Rusiei.

Poate cel mai bun răspuns se întâmplă astă seară. Se va semna 8 proiecte pentru cele mai moderne capabilități de înzestrare, de apărare anti-dronă existente astăzi în lume.

Eu nu pot să vă răspund de ce a fost nevoie înainte să fiu eu ministru. Atunci când am ajuns la Ministerul Apărării, de două luni de zile a apărut preocuparea să cumpărăm astfel de capabilități și uitați că astăzi suntem în situația în care contractăm cele mai moderne echipamente de apărare anti-dronă.

Dacă ele ar fi existat aseară sau dacă ar fi existat acum o jumătate de an, astfel de cazuri cel mai probabil că n-ar fi... nu s-ar fi întâmplat. Nu a fost un eșec al armatei pentru că armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urmă înzestrării ultimilor ani. Pentru că a avut parcurgere în spațiul aerian românesc patru minute, pentru că avioanele de vânătoare nu au avut scenariu să angreneze o astfel de dronă fără a exista riscuri în municipiul Galați și pentru că capabilități concrete de apărare antidrone nu sunt suficiente în Armata Română, tocmai de aceea facem un astfel de proiect de înzestrare. De ce armata română nu s-a înzestrat până acum? Este o întrebare la care nu pot să vă răspund.”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, aflat la fața locului.

Reporter: Apropo de înzestrarea armatei române, câte proiecte din acele 15 de pe site are MAPN-ul semnate?

Radu Miruță, ministrul Apărării: Mă întorc la Ministerul Apărării, o să facem o conferință de presă astă seară.

Reporter: Și dacă vorbiți despre faptul că se semnează brusc un sistem pentru drone în ziua în care...

Radu Miruță, ministrul Apărării: Se semnează 8 sisteme. Se semnează 8 sisteme.

Reporter: 15 proiecte atât sunt semnate până azi.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Dar încă suntem în acest termen. Nu negociez eu, este o comisie de rezultatul căreia nu, pentru că se vor încheia cele mai multe înțeleg... astă seară. Trebuie să vedem care dintre companiile care au fost aprobate de Parlamentul României și îndeplinesc condițiile puse de Parlament.

Reporter: În al 12-lea ceas noi nu știm câte proiecte avem semnate astăzi.

Radu Miruță, ministrul Apărării: În al 12-lea ceas există o procedură de interacțiune comercială și este absolut normal să se desfășoare astfel.

Azi dimineață mi-au comunicat colegii mei că s-au făcut niște pași semnificativi, însă un ministru, conform legii și poate diferit de obiceiurile anilor trecuți, nu este implicat în astfel de negocieri.

Reporter: Revin la întrebarea colegului meu... să accentuăm puțin, este un eșec nu al armatei, dar este un eșec al politicului care a condus Ministerul Apărării până acum.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Eu sunt preocupat să demonstrăm că în câteva luni de zile, dacă se vrea, Armata Română poate să achiziționeze... dispozitive care să se manifeste împotriva unor astfel de atacuri. Dacă le-ar fi avut militarii, ei le-ar fi folosit cu drag.

Reporter: Și dacă un alt atac de acest fel va avea loc, să zicem, în seara asta sau mâine, ce se va întâmpla?

Radu Miruță, ministrul Apărării: Armata Română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție.

Reporter: Puteți să ne explicați un pic care a fost traiectoria acestei drone, când s-a pierdut semnalul și ce s-a întâmplat exact cu ea? Pentru că înțelegem că a avut o traiectorie, apoi această traiectorie a fost deviată și vorbind de drone, poate fi modificată oricând ținta, practic.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Eu pot să vă spun că această dronă a fost văzută pe radarul pe care Armata Română l-a adăugat în această zonă după situația de acum trei săptămâni sau o lună, acum o lună de zile, drona respectivă nu a fost văzută pe radarele din zonă.

Așa cum am menționat, după niște capabilități noi au fost aduse în zonă. Una dintre aceste capabilități este un radar nou care a văzut această dronă azi noapte, dar nu a existat suficiente dispozitive pentru ca această dronă să fie angajată în condițiile care au fost aici.

Avioanele de vânătoare nu au putut face asta în deplină siguranță pentru municipiu, astfel încât să nu producă o pagubă mai mare.

Imaginați-vă că dacă în cele patru minute pe care această dronă le parcurge de la grind până la municipiul Galați, racheta care pleacă de pe avionul F-16 se îndreaptă înspre zona locuită, pagubele sunt mai mari și se iau în calcul astfel de decizii atunci când se alege soluția.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Drona a parcurs în spațiul aerian românesc patru minute. În cele patru minute, capabilitățile avute la dispoziție... care ar fi putut să acceseze o astfel de dronă, au fost avioanele de vânătoare care au considerat că este riscul mult mai mare dacă ar angaja drona cu o rachetă care să facă o pagubă mai mare.

Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar, împotriva dronelor trebuie niște echipamente cu dedicație construite pentru dronă. Avioanele de vânătoare, apărarea antiaeriană pe care România o are, Armata Română pe care o are în dotare, în special au fost proiectate pentru alte tipuri de atacuri, cu elicopter, cu avion, cu rachetă.

Armata Română nu a primit în înzestrare suficiente capabilități pentru lupta împotriva dronelor și asta este ceea ce facem de 4, 5, 6 luni de zile, un an.

Uitați-vă că ceea ce Armata Română nu a reușit să aducă în dotare de ani de zile, acum s-a reușit în 6-7 luni.

Reporter : Ucraina, de exemplu, și-a anunțat populația că urmează un atac din partea Rusiei. Rusia a anunțat de asemenea acest lucru. Nu avem încă tehnica necesară, dar nu puteam totuși să anunțăm populația că este posibil să se întâmple acest lucru și să se adăpostească în noaptea trecută.

Radu Miruță, ministrul Apărării: Am înțeles de la colegii de pentru situații de urgență că a fost anunțată populația. Imaginați-vă că statul român vede aceste drone zburând în spațiul aerian ucrainean, le vede venind dinspre Insula Șerpilor deasupra Mării Negre. Anunță populația că există o pre-alertă aeriană.

N-avem de unde să știm că aceste drone vor intra sau nu vor intra în spațiul aerian românesc.

Tocmai de aceea procedura este de a preavertiza. Aseară, din cele 43 de drone care au fost în atacul nopții trecute, una dintre ele a ajuns în spaţiul aerian într-o astfel de formă. Anunţăm tot timpul atunci când le vedem îndreptându-se, dar dacă ele vor trece Dunărea sau nu, nu știm.